Baza: В ЯНАО пять "КамАЗов" уже две недели стоят посередине реки

В ЯНАО пять "КамАЗов" уже две недели стоят посередине реки. Перевозившая их баржа села на мель и надломилась, сообщает Baza.

В конце сентября баржа шла по реке Широкой: везла пять грузовиков с продуктами из поселка Тазовский в поселок Антипаюта. Судно село на мель. Несколько дней команда надеялась, что вода поднимется, но ситуация стала только хуже — баржа надломилась и моряков эвакуировали.

10 октября на помощь к барже плыли два катера, но тоже сели мель. Теперь это самый примечательный участок реки Широкой: с баржей, катерами и грузовиками.