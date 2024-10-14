Житель Челябинской области ради шутки приковал себя наручниками к батарее – пришлось вызывать спасателей

39-летний житель Кыштыма Челябинской области решил поднять настроение компании друзей и показать классическое "освобождение от наручников подручными материалами", однако фокус закончился вызовом полицейских и спасателей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе региональной Поисково-спасательной службы.

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Мужчина без труда защелкнул через батарею стальные браслеты на обеих кистях, но мастерства для того, чтобы освободиться от наручников, у последователя "голливудских" агентов ЦРУ не хватило. Кроме того, открыть наручники не смогли ни друзья, ни местный участковый, вызванный на место ЧП.

За помощью пришлось обращаться к спасателям Кыштымского отряда областной Поисково-спасательной службы. От горячих объятий батареи мужчину освободили при помощи комбинированных гидравлических ножниц, а затем ножовкой распилили и браслеты наручников.

Поисково-спасательная служба обращает внимание на то, что некоторые шутки имеют границы, переходить за которые иногда опасно для жизни и здоровья.

Ранее школьник в Екатеринбурге случайно заковал себя в наручники. Тогда спасатели обошлись без применения режущего инструмента. Будучи специалистами по вскрытию замков, они соорудили отмычку. С её помощью удалось справиться с незамысловатыми замками наручников.