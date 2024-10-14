В Тюменском районе продолжают обновлять линии электропередачи

В Тюменском районе продолжают обновлять линии электропередачи, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Для подготовки к зимнему пику нагрузок энергетики установили 47 трансформаторных подстанций по 400 кВА и 630 кВА (ранее мощность электроустановок составляла 250 кВА). Это позволило увеличить мощность до 2,5 раз. К работе привлечены 53 специалиста компании "Россети Тюмень".

В сентябре энергетики обновили ЛЭП в поселке Андреевском, в селе Перевалово, в селе Гусево, в деревне Зубарева.

Пропускная способность и максимальная токовая нагрузка линий электропередачи в этих населенных пунктах увеличена на 35% и более.

Продолжается реконструкция двух линий электропередачи 10 кВ в Каменском и Ембаевском муниципальных образованиях. Комплексные работы энергетики также ведут в селе Луговое и деревне Решетникова.

В целях безопасности в период работ компания вводит режим временного ограничения электроснабжения.

Ранее сообщалось, что "Россети Тюмень" планируют выполнить беспрецедентный в истории региона объем технических мероприятий в 11 муниципалитетах с июня до конца октября 2024 года. Электричество с помощью нового оборудования будут получать свыше 130 000 человек.