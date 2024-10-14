Повышение статуса? Учительницу из Липецка прилюдно унизили за замечание школьнице

В гимназии №12 Липецка произошел вопиющий случай прилюдного унижения молодой учительницы, которая "посмела" сделать замечание школьнице, евшей во время урока, и поставила ее у доски. Все это произошло при прямом участии администрации заведения.

Инцидент произошел 30 сентября во время урока 2-Б класса. Учительница английского языка Алиса Кучеренко вела урок у всего класса, а не только у своей подгруппы, так как ее коллега, ведущая английский у второй подгруппы, заболела. Девочка из этой подгруппы ела за партой печенье и пила сок. После трех замечаний учительницы с требованием прекратить она поставила ее у доски лицом к классу. Физического воздействия не применялось. Девочка спокойно отстояла 30 минут. Однако в тот же день к директору Ольге Уласевич явилась ее мать, и в кабинет вызвали учительницу. Мать на повышенных тонах обвинила ее в "унижении" ребенка, на которое, по ее мнению, та не имела права, и потребовала прилюдных извинений. В противном случае она добьется ее изгнания из школы с позором. Администрация школы безоговорочно заняла позицию матери.

Региональные образовательные власти, как обычно, попытались замять дело. Руководитель департамента образования Липецка Светлана Бедрова сказала, что инцидент будто бы был исчерпан сразу после того, как он произошел. Учительница извинилась, а мать школьницы свои претензии отозвала. При этом она выразила недовольство тем, что Алиса Кучеренко записала небольшое видеообращение в городском отделении ЛДПР по этому поводу. Учителя так не должны поступать, считает она. Конфликта, достойного обсуждения в прессе и соцсетях, не должно быть.

А вот лидер движения "Родная школа", член-корреспондент РАН Алексей Савватеев считает иначе. Он призвал придать случай максимальной огласке, потому что в нем отражается истинное отношение к учителям и их статусу. Он возмущен тем, что учительницу просто затравили и унизили.

Коллега Алисы Кучеренко Денис Чувашев записал специальное видео, в котором изложил подробности. Он рассказал, что выяснил их и они на многое проливают свет. Учительница только окончила педвуз и пришла работать в школу. Никакого кабинета ей не дали, а посадили буквально на стул в коридоре, так как учительской в школе нет. Проработав несколько дней, она пришла к директору с заявлением на увольнение. Но та начала ее отговаривать. Кучеренко сразу получила кабинет, но и две недели на отработку. Чувашев предполагает, что директору очень не понравилась "молодая выскочка". Ее стали вызывать, делая странные обвинения: что она забирает телефоны у детей, слишком громко проверяет тетради, так что дети аж пугаются. А еще ее обвинили в том, что она поставила тройку за домашнюю работу отличнице. Причем речь об объективности оценки даже не шла, ее просто заставили написать объяснительную, что тройка была выставлена якобы по технической ошибке. Видимо, администрация искала случая, чтобы разделаться с Кучеренко. И такой случай подвернулся.

После инцидента учительницу привели в класс вместе с мамой школьницы и заставили произнести извинение перед всеми детьми, устроив ей там разнос. Кучеренко сказала, что она приносит извинения за то, что поставила девочку в угол, и напоминает, что во время уроков не едят (возле доски стоит шкаф, поэтому стояние там напоминало стояние "в углу". - прим. Накануне.RU). Но те дружно ее перебили, сказали, что она "неправильно" начала.

"Этот учитель больше кричать не будет!" - подчеркнула мать ученицы.

"Мало того что эта родительница считает себя вправе указывать, как должно происходить, так еще и те, кто там руководят, подгавкивают ей. Вы что там, на лапу получаете, что вы так бегаете на задних лапках перед ней, а она себя хозяйкой положения чувствует? На Алису продолжили давить, чтобы она записала еще одну объяснительную, что она виновата и спасибо руководству, что оно решило конфликт мирным путем", - рассказал Чувашев, который выложил аудиофрагменты трех разговоров.

Он считает, что единственной оплошностью учительницы было то, что она продержала школьницу у доски 30 минут, а не 10-15. Но руководство повел себя крайне непрофессионально, унизив учительницу перед всеми детьми.

"После этого никакого уважения со стороны детей к учительнице не будет. Вы просто никакие профессионалы. Кроме того, вы идете против государственной политики, что статус учителя нужно поднять. Президент говорит одно, а директор этой школы решает, что все должно быть по-другому. И третье. Вы не можете сохранять свое место, потому что на подготовку молодых специалистов государство тратит огромные деньги. Их и так с гулькин нос. Он пришел в школу работать, но после того, что вы натворили, он вряд ли захочет работать, и, более того, остальные, смотря на эту ситуацию, скажут: да зачем нам это учительство?! А в департаменте еще заявляют, что конфликт уже урегулирован. Перед тем как это говорить, вы аудиозаписи слушали? Или вы не хотите выгонять директрису? Да ее надо вышвырнуть из школы! Уж директоров-то у нас хватает. Это учителей не хватает", - говорит Чувашев.

Правильной позицией властей, уверен он, было бы публичное разбирательство с обнародованием вывода, что учительница права, и в подобных случаях ученики будут наказываться. Вот это было бы возвращением воспитания в школу.

Член Высшего совета ЛДПР, координатор регионального отделения партии Московской области Никита Березин пишет, что младших школьников всегда ставили в угол за плохое поведение и никто не жаловался. Потому что в школе прививается дисциплина, закаляется характер. Он поддержал учительницу.

В сети ее тоже практически единодушно поддерживают. А вот государственные чиновники по этому вопросу заняли позицию "и нашим, и вашим".