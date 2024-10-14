14 Октября 2024
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Челябинцы отсудили у "Аэрофлота" более 500 тысяч рублей за аннулированные билеты

10 жителей Челябинской области отсудили у авиакомпании "Аэрофлот" 511 тыс. рублей из-за отмены билетов, которые были проданы по низкой цене из-за ошибки на сайте перевозчика. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.
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Как объяснили в ведомстве, ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии" в одностороннем порядке аннулировало билеты потребителей, приобретенные через сайт авиакомпании. В результате потребителям пришлось снова покупать билеты по более высокой цене. При этом, "Аэрофлот" отказался добровольно возмещать понесенные потребителями убытки. Авиакомпания обосновала односторонний отказ тем, что из-за технических неполадок цены на билеты были оформлены некорректно. После этого челябинцы обратились в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области для защиты своих прав.

Суд установил, что размещенное на сайте авиакомпании предложение о продаже авиабилетов являлось публичной офертой. Ответчик самостоятельно опубликовал оферту на заключение договора перевозки пассажиров и багажа с указанием конкретной стоимости, что говорит о желании авиаперевозчика заключить договор с любым покупателем. Поэтому суд не нашел признаков злоупотребления правом со стороны потребителей, так как они не могли знать, что предложенные перевозчиком цены являются заниженными.

Оценив представленные доказательства, суды пришли к выводу, что "Аэрофлот" не доказал законность аннулирования приобретенных истцами авиабилетов и не имел права в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного договора воздушной перевозки. По результатам рассмотрения материалов дел судами исковые требования Управления Роспотребнадзора по Челябинской области и потребителей были удовлетворены. В пользу потерпевших взысканы убытки в виде разницы в стоимости приобретенных других билетов, почтовых расходов, компенсация морального вреда и штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителей.

Общая сумма, присужденная в пользу потребителей, составила 511 тыс. руб., в том числе компенсация морального вреда 75 тыс. руб. ПАО "Аэрофлот" обжаловало принятые судом решения. Однако суд оставил их без изменения, а апелляционные жалобы ПАО "Аэрофлот" без удовлетворения.

Теги: авиакомпания, компенсация


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