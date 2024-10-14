В Москве заочно наказана украинская журналистка Соколова

В Москве суд наказал украинскую телеведущую Янину Соколову за возбуждение ненависти или вражды.

Она получила восемь лет колонии общего режима. Уголовное дело рассматривалось без подсудимой, находящейся в международном розыске. Соколова заочно арестована, сообщает прокуратура Москвы.

По данным СКР, в 2022 г. в эфире телеканала NTA украинская ведущая Янина Соколова озвучила позицию о необходимости совершения убийства русских людей по национальному признаку. В своем выступлении она открыто высказала угрозы в адрес представителей русского народа, отметив необходимость их беспощадного уничтожения.