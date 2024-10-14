В Прикамье суд на два месяца приостановил использование электровозов на руднике

В Прикамье суд на два месяца приостановил использование электровозов на предприятии "Серовский завод ферросплавов" за многочисленные нарушения промышленной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления судебных приставов.

В ведомстве сообщили, что во время проверки на одной из шахт края был выявлен ряд нарушений, которые могли нанести вред жизни и здоровью персонала и привести к аварийным ситуациям на производстве.

В частности, было установлено, что стрелочные переводы и блокировки для электровозов на предприятии отсутствуют, электровозы используются с неисправными тормозами, рельсовые пути затоплены водой. На шахте регулярно нарушается регламент технологического производственного процесса и график ремонта технологического транспорта.

Приставы выехали на предприятие и установили, что должностные лица предприятия издали запрет эксплуатации неисправных электровозов в двух шахтах. Руководство предприятия было предупреждено об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда. Судебный пристав будет пристально следить за соблюдением всех требований исполнительного листа на протяжении установленного срока.