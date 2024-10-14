В уральском поселке из-за несанкционированных земляных работ оказался разрушен археологический памятник

В окрестностях Шигирского торфяника, который находится в поселке Нейво-Рудянка Свердловской области, несанкционированные земляные работы привели к разрушению археологического памятника - древнего захоронения. Об этом 14 октября рассказала профессор кафедры археологии и этнологии УрФУ, доктор исторических наук Ольга Корочкова.

Она отметила, что ее исследовательская группа получила тревожное сообщение от местных жителей о том, что на территории памятника ведутся несанкционированные земляные работы. После чего она совместно с группой студентов исторического факультета Уральского федерального университета отправилась в "вынужденную экспедицию". После приезда на место, группа археологов обнаружила масштабные разрушения культурного памятника.

"Был срезан плодородный грунт, представлявший собой культурный слой, в котором были аккумулированы находки от эпохи Мезолита до Средневековья (от VIII века до н.э., до I века н.э). Находки были буквально вдавлены в землю. Мы их выбирали из куч, в которые была сгрунтована земля. <….> Бульдозер разрушил, по-видимому, погребение, потому что внутри этой чаши мы обнаружили остатки черепа", – рассказала Корочкова.

Исследовательская группа обратилась в местную администрацию за разъяснениями. Там заверили, что земляные работы не были согласованы. После обращения вывоз грунта был прекращен, тем не менее, значительная часть грунта с археологическими памятниками была уже вывезена на садовые участки жителей для использования в качестве удобрения.

Ольга Корочкова обратилась к жителям поселков с воззванием: "Уважаемые, если вы нашли среди привезенного вам грунта археологические находки – верните!".