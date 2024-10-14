14 Октября 2024
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Общество Свердловская область
Фото: фонд святой Екатерины

По инициативе Фонда святой Екатерины ведущие уральские врачи провели углубленные чек-ап для сельчан

В минувшую субботу в селе Новоипатово Сысертского района собрались ведущие уральские врачи, чтобы провести углубленный чек-ап для пенсионеров. На территории храма Архангела Михаила расположились два мобильных медицинских модуля, а трапезная превратилась в настоящую больницу. Чек-ап прошел по инициативе Фонда святой Екатерины совместно со Свердловским областным медицинским колледжем и Свердловским региональным отделением Красного Креста и стал частью празднования Дня пожилого человека.

Место чек-апа было выбрано неслучайно. Жители отдаленных сел редко проходят глубокие медицинские обследования, поэтому уже с самого утра у храма собрались десятки людей, в том числе и из соседних деревень и сел. Перед приемами настоятель храма Архангела Михаила иерей Андрей Костарев провел молебен, а затем за дело взялись врачи.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

«Здесь находится два комплекса. Один из них диагностический, где есть все для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний и факторов риска их развития. Определяем уровень глюкозы, холестерина, снимаем ЭКГ, проверяем давление, а затем пациента консультирует опытный врач-терапевт», — говорит руководитель профилактических проектов и программ Красного Креста в Свердловской области Светлана Глуховская.

Каждый желающий получил и консультацию кардиолога, который в том числе слушал тоны сердца и при необходимости корректировал лечение, назначенное фельдшером сельского ФАПа.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Еще один модуль — офтальмологический. Он редко выезжает на дальние территории, поэтому к оптикометристу была самая большая очередь. В день праздника здесь не только проверяли остроту зрения, но и делали подарки. Каждый, кому нужны очки, выбрал оправу и футляр, а врач подобрал линзы. Через неделю специалисты Красного Креста подарят очки каждому пациенту — это тоже инициатива благотворителей.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

«Это очень важно. Люди на селе носят очки не той коррекции. У них нет возможности измерить остроту зрения, поэтому они носят те очки, что есть у мужа, сестры, брата. Когда на человеке не те очки, у него кружится голова, он может оступиться, травмироваться. Его начинают показывать неврологу, кардиологу, а надо просто подобрать правильные линзы», — продолжает Глуховская.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

На празднике было место и для молодого поколения. Специально для детей устроили семинар по оказанию первой помощи пожилым при инсультах, инфарктах, серьезных травмах, кровотечениях. Мастер-класс проходил в дружеской обстановке, но именно такая учеба позволяет избежать паники в случае опасной ситуации.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Напомним, что храм Архангела Михаила в селе Новоипатово был восстановлен из руин силами местных жителей и учредителей Фонда святой Екатерины. Два года назад прошел малый чин освящения храма, а прямо сейчас внутри художники заканчивают роспись стен. Это один из самых красивых храмов региона, куда приезжают не только помолиться, но и покрестить детей и обвенчаться.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Теги: фонд святой екатерины, день пожилого человека, уральские врачи, медицинский чек-ап, мобильный медицинский модуль


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