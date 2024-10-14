14 Октября 2024
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Названы самые распространенные схемы телефонного мошенничества в России

Названы самые распространенные схемы телефонного мошенничества в России. В основном звонят от имени сотрудников банков, органов государственной власти, операторов связи. Также мошенники предлагают заработать в интернете или на инвестициях. Об этом рассказал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов РБК.

По его словам, на эти схемы приходится до 80% от общего числа мошенничеств. В основном звонят по мобильной связи, остальные звонки поступали через мессенджеры.

"На рынке меняется портрет самих мошенников — все чаще речь идет о подготовленных и финансово грамотных профессионалах, которые хорошо разбираются в психологии людей, умеют в нужный момент оказать давление на собеседника. Около 85% пострадавших самостоятельно переводили деньги на неизвестные счета, снимали наличные, отдавали их неизвестным, делились с ними личной информацией", — сказал Чугунов.

Эксперт призывает в любой ситуации сохранять критическое мышление и помнить, что "разговор по телефону с неизвестным может обернуться потерей ваших денег".

Теги: мошенник, телефон, банк, оператор


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