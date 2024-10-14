В Прикамье двое мужчин пытались дать взятку сотруднику ФСБ

В Кунгуре двое мужчин 40 и 62 лет пытались дать взятку сотруднику ФСБ за сокрытие факта нарушения миграционного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Суд признал их виновными в покушении на дачу взятки, группой лиц по предварительному сговору.

Следствием установлено, что в Кунгуре 62-летний исполнительный директор строительной компании и его 40-летний родственник, оказывающий содействие в руководстве коммерческой организацией привлекли к работе мигрантов, которые не имели права находиться в России и не имели трудового патента. Деятельность нарушителей пресекли сотрудники УФСБ России по Пермскому краю. Тогда они попытались дать взятку в сумме 60 тыс. руб.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде штрафа каждому.