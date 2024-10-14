Свердловская прокуратура запустила "горячую линию" для участников СВО и их семей

По поручению Генпрокурора РФ Сергея Зайцева в прокуратуре Свердловской области организовали работу "горячей линии", куда могут обратиться участники СВО, а также члены их семей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты помогут решить вопросы, касающиеся защиты прав бойцов и их близких, а также оказания мер социальной поддержки. Прием обращений осуществляется с 14 по 18 октября включительно с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в прокуратуре Свердловской области по телефону: 8 (343) 376-82-61.