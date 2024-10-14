В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга открылся центр спортивной реабилитации и адаптивных видов спорта

14 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Уральского федерального университета / Эдуард Никульников

В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга открылся центр спортивной реабилитации и адаптивных видов спорта

В новом кампусе УрФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга открылся Центр спортивной реабилитации и адаптивных видов спорта. Он расположился на базе института физической культуры, спорта и молодежной политики вуза. По словам заведующей лабораторией "Спортивные и оздоровительные технологии" Камилии Мехдиевой, это первый в Свердловской области подобный центр. Он познакомит уральцев с адаптивным видом спорта и поможет людям с ОВЗ и инвалидностью понять, в какой спортивной дисциплине они и дальше хотят совершенствоваться.

Центр спортивной реабилитации и адаптивных видов спорта в кампусе УрФУ в Новокольцовском районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба Уральского федерального университета / Эдуард Никульников

"Данный зал будет работать в единой связке с лабораторией функциональных тестирований и комплексного контроля в спорте. Здесь будут использованы компетенции наших специалистов, и я уверена, что их опыт и знания позволят добиваться самых высоких результатов. Все, кто будут проходить тут подготовку, смогут почувствовать себя героями, несмотря ни на какие обстоятельства", — сказала Мехдиева.

Торжественное открытие прошло в рамках проведения первой областной спартакиады по адаптивным видам спорта памяти С. У. Гильмановой. Участникам церемонии показали зал со спортинвентарем для ряда видов паралимпийских дисциплин. Среди них: спорт слепых, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорт ЛИН. В перспективе оборудованием образовательно-демонстрационного центра смогут пользоваться все желающие.

Центр спортивной реабилитации и адаптивных видов спорта в кампусе УрФУ в Новокольцовском районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба Уральского федерального университета / Эдуард Никульников

Центр спортивной реабилитации и адаптивных видов спорта в кампусе УрФУ в Новокольцовском районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба Уральского федерального университета / Эдуард Никульников

"Деятельность центра приобретает особое значение в части работы с людьми, вернувшимися с СВО, — отметила заместитель министра физической культуры и спорта Ольга Белоножкина. — Это вопрос социальный, вопрос грамотной интеграции людей, которые получили достаточно травматичный опыт и вернулись с СВО с особенностями здоровья. Очень важно, чтобы люди не остались наедине со своими проблемами и с новой реальностью. Крайне важно дать им возможность проявить себя, почувствовать себя востребованными, дать им досуг и профилактику болезней. К этим людям нужен особый подход, особое отношение. Этот социальный аспект сложно переоценить, и министерство готово оказывать любую помощь, поддержку в этой деятельности".

Центр спортивной реабилитации и адаптивных видов спорта в кампусе УрФУ в Новокольцовском районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба Уральского федерального университета / Эдуард Никульников

Над проектом работали специалисты УрФУ, центра адаптивного спорта "Родник" а также Региональной Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Свердловской области. По словам первого проректора вуза Сергея Кортова, работа с людьми с ограниченными возможностями планируют сделать одним из стратегических направлений развития университета.

"Уральский федеральный университет уже на протяжении многих лет реализует модель третьей миссии, которая предполагает вклад вуза в социально-экономическое развитие региона. Это может быть создание на базе научных разработок наших ученых каких-либо востребованных продуктов, процессов или услуг полного инновационного цикла. Это может быть предоставление инфраструктуры для развития людей. Университет готов поддерживать столь важное и актуальное направление. Оно реализуется на базе нашего кампуса, здесь реализуются новые проекты и идеи, здесь есть хорошие возможности — и место для проживания, и лаборатории, и спортивная инфраструктура, которая постепенно расширяется", — добавил Кортов.

Теги: Екатеринбург, Новокольцовский, центр спортивной реабилитации


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети