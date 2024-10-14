В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга открылся центр спортивной реабилитации и адаптивных видов спорта

В новом кампусе УрФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга открылся Центр спортивной реабилитации и адаптивных видов спорта. Он расположился на базе института физической культуры, спорта и молодежной политики вуза. По словам заведующей лабораторией "Спортивные и оздоровительные технологии" Камилии Мехдиевой, это первый в Свердловской области подобный центр. Он познакомит уральцев с адаптивным видом спорта и поможет людям с ОВЗ и инвалидностью понять, в какой спортивной дисциплине они и дальше хотят совершенствоваться.

"Данный зал будет работать в единой связке с лабораторией функциональных тестирований и комплексного контроля в спорте. Здесь будут использованы компетенции наших специалистов, и я уверена, что их опыт и знания позволят добиваться самых высоких результатов. Все, кто будут проходить тут подготовку, смогут почувствовать себя героями, несмотря ни на какие обстоятельства", — сказала Мехдиева.

Торжественное открытие прошло в рамках проведения первой областной спартакиады по адаптивным видам спорта памяти С. У. Гильмановой. Участникам церемонии показали зал со спортинвентарем для ряда видов паралимпийских дисциплин. Среди них: спорт слепых, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорт ЛИН. В перспективе оборудованием образовательно-демонстрационного центра смогут пользоваться все желающие.

"Деятельность центра приобретает особое значение в части работы с людьми, вернувшимися с СВО, — отметила заместитель министра физической культуры и спорта Ольга Белоножкина. — Это вопрос социальный, вопрос грамотной интеграции людей, которые получили достаточно травматичный опыт и вернулись с СВО с особенностями здоровья. Очень важно, чтобы люди не остались наедине со своими проблемами и с новой реальностью. Крайне важно дать им возможность проявить себя, почувствовать себя востребованными, дать им досуг и профилактику болезней. К этим людям нужен особый подход, особое отношение. Этот социальный аспект сложно переоценить, и министерство готово оказывать любую помощь, поддержку в этой деятельности".

Над проектом работали специалисты УрФУ, центра адаптивного спорта "Родник" а также Региональной Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Свердловской области. По словам первого проректора вуза Сергея Кортова, работа с людьми с ограниченными возможностями планируют сделать одним из стратегических направлений развития университета.

"Уральский федеральный университет уже на протяжении многих лет реализует модель третьей миссии, которая предполагает вклад вуза в социально-экономическое развитие региона. Это может быть создание на базе научных разработок наших ученых каких-либо востребованных продуктов, процессов или услуг полного инновационного цикла. Это может быть предоставление инфраструктуры для развития людей. Университет готов поддерживать столь важное и актуальное направление. Оно реализуется на базе нашего кампуса, здесь реализуются новые проекты и идеи, здесь есть хорошие возможности — и место для проживания, и лаборатории, и спортивная инфраструктура, которая постепенно расширяется", — добавил Кортов.