14 Октября 2024
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Политика В России Республика Крым
Фото: Накануне.RU

У Крыма будет новый гимн

У Республики Крым будет новый или обновленный гимн. Недавно эту идею высказал председатель Государственного совета Владимир Константинов, обсудив ее с главой региона Сергеем Аксеновым.

По его мнению, прежний гимн, который был недолго, сыграл свою важнейшую историческую роль, но уже не отражает новые реалии. Крым уже 10 лет как воссоединился с Россией, а в нем нет ни слова о России и возвращении на Родину.

Нынешний гимн написал крымский композитор Алемдар Караманов в 1992 году. А вот слова в нем появились только в 2000 году, их написала Ольга Голубева. В тех условиях любое упоминание о России не прошло бы, но и о "незалежной" там ни слова. Такой компромисс уже был достижением. Как и флаг Крыма, цвета которого повторяют российский триколор, но не слишком явно (центральная белая полоса занимает 2/3 ширины флага, а верхние синяя и красная - лишь по 1/6). Герб напоминает московский, на нем написано "Процветание в единстве", но единство с кем - не сказано. В целом все государственные символы подспудно намекают на единство с Россией, но в нынешних условиях этого недостаточно, уверены в Крыму.

Для работы над новым гимном в Госсовете Крыма создана рабочая группа под руководством первого вице-спикера Сергея Цекова.

Варианты рассматриваются разные: изменить слова, дополнить их, изменить музыку или только слова. Гимн Крыма содержит только один куплет. Предлагается просто добавить второй - о России и возвращении домой. Эту идею поддерживает и Ольга Голубева. Изменение гимна собираются предварительно вынести на широкое обсуждение самих крымчан. Власти рассчитывают, что уже в этом году появится новый вариант гимна, говорит Сергей Цеков. Но стоит ли спешить в таком вопросе?

Теги: гимн, крым


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