Моор договорился о сотрудничестве Тюменской области и "Гнесинки"

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве региона с Российской академией музыки имени Гнесиных. Подписи на документе поставили глава региона и ректор Александр Рыжинский. Детали глава региона привел в своем telegram-канале.

Моор верит, что партнерство с одним из ведущих музыкальных вузов страны позитивно повлияет на развитие культуры, образования и науки в регионе. Также Моор и Рыжинский посетили концерт "Сергей Прокофьев. Александр Невский", после чего губернатор сообщил, что Тюменский филармонический оркестр "великолепно исполнил музыку прославленного композитора".

Началом долгой истории создания и становления большого комплекса учебных заведений имени Гнесиных является 15 февраля 1895 г. – именно в тот день первая ученица пришла в "Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных", одно из маленьких частных музыкальных учебных заведений, активно открывавшихся в тот период в Москве. В марте 1944 г. было принято постановление правительства об организации Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. В 1946 г. при институте была открыта специальная музыкальная школа-десятилетка, и сложился комплекс из четырех учебных заведений – институт, училище, спецшкола и детская школа-семилетка – возглавляемый по-прежнему Ел.Ф.Гнесиной.