Минтруд предложил реформировать действующую систему привлечения мигрантов

В России патент на работу для иностранцев как инструмент привлечения мигрантов сыграл свою роль.

Как заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, в настоящее время этот институт нуждается в корректировке. Необходимо строить цивилизованную модель задействования иностранной рабочей силы: Минтруд совместно с МВД формирует варианты, как настроить новую систему, заявил глава Минтруд.

"Свободное перемещение, свободный въезд в страну и потом длительный поиск работодателя с непонятными условиями трудоустройства – это неправильно", – указал министр. В действующей модели существуют определенные риски и для бизнеса. По словам министра, несмотря на то что работодатели несут затраты по обучению мигрантов, проведению медицинского обследования, они не получают гарантии, что работник выполнит договоренности и не уйдет на другое место работы.

Так, сфера услуг оттягивает мигрантов из таких отраслей, как стройка, обрабатывающая промышленность. Решением может стать механизм оргнабора, сообщают "Ведомости".

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что методы ужесточения миграционной политики в России являются отвратительными. Политик считает, что элементы миграционного контроля применяются хаотично и жестко.