В России сочли потенциально опасными детей с недостаточным количеством друзей

Национальный антитеррористический комитет России предложил считать потенциально опасными детей с недостаточным числом друзей в социальных сетях.

НАК в рамках семинара по противодействию терроризму в образовательных организациях разослал соответствующую информацию, сообщил в Telegram журналист Дмитрий Смирнов.

Учителей просят обращать внимание на детей, которые состоят в "группах деструктивного и агрессивного спектра", интересуются шок-контентом, выкладывают материалы про оружие, восхищаются "нацистами, фашистами, анархистами", выкладывают "остро негативные" публикации, а также посты на тему "Меня никто не понимает" или "игнорирует", а также имеют меньше чем 100 друзей в социальных сетях.

Для противодействия террористической идеологии в комитете предложили усилить роль пропаганды традиционных ценностей.

Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил ввести хотя бы административную ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей. Он считает, что в объявленный президентом Год семьи это будет очень символично и правильно.