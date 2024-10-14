14 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Завершены обсуждения поправок к ПДД

Поправки к правилам дорожного движения, подготовленные Минтрансом, прошли этап общественного обсуждения.

Поступило около сотни замечаний. Для автовладельцев одним из важных новшеств станет запрет пользоваться любым устройством, не предусмотренным конструкцией транспортного средства и требующим использования рук или отвлечения от управления. В настоящее время ПДД запрещают пользоваться телефоном без cистемы hands-free. Речь идет о смартфонах, планшетах, различных мультимедийных устройствах, если водитель, к примеру, смотрит с их помощью фильм на ходу или просматривает соцсети. Штраф за нарушение составит 1,5 тыс. руб. Использование гаджетов в качестве навигаторов по-прежнему разрешено.

В обиход также вводится новый знак, обозначающий место стоянки машин пожарной охраны, полиции, скорой помощи и аварийно-спасательных служб, с запретом парковки за 5 м до него. Штраф за его игнорирование составит 3 тыс. руб. в Москве и Санкт-Петербурге, 1,5 тыс. руб. — в остальных регионах.

Что касается СИМ, то владельцы должны будут зарегистрировать их в специальном реестре. Процедура коснется и мопедов. В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах будут созданы системы контроля за передвижением СИМ, подключение к которым будет обязательным перед каждой поездкой и, возможно, платным.

Пользователи СИМ будут также обязаны останавливаться по требованию полицейских и проходить проверку на состояние опьянения. Штрафы за нарушение правил будут достигать 30 тыс. руб., сообщает "Коммерсант".

Теги: ПДД, автомобилисты, СИМ


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