В Совфеде предложили ограничить количество детей под опекой в одной семье

В России необходимо ужесточить процедуру опекунства.

Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов намерен ввести ограничение: не более трех детей под опекой для одной семьи. Парламентарий считает, что инициатива должна поставить заслон недобросовестным опекунам, которые берут детей ради государственных выплат.

По словам экспертов, решать проблемы в сфере опеки нужно "не математически", а комплексно — перестраивая систему работы контролирующих органов и улучшая квалификацию специалистов. Они считают, что предлагаемое ограничение лишит многих детей шанса попасть в подходящую семью, сообщает "Коммерсант".

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на усыновление или опекунство детей из России для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола.