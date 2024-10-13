В Ленинградской области 23 человека пострадали на съемках фильма

В Ленинградской области 23 человека пострадали при обрушении декораций съемках фильма "Василий Теркин", сообщили Накануне.RU в пресс- службе Администрации Ленинградской области.

Сегодня во время съемок в ретропоезде рухнул пол. Пострадали взрослые. Их отправили в больницу с легкими травмами.

"Лужская ЦРБ оказывает помощь пострадавшим при обрушении декораций участникам киносъемок в Толмачевском поселении. Медицинская помощь оказана 23 людям. В большинстве случаев травмы – ушибы и ссадины. Госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени", - говорится в сообщении.