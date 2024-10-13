В Нижнем Тагиле пьяный мужчина открыл стрельбу по людям из охотничьего ружья

Пьяный мужчина открыл стрельбу по людям из охотничьего ружья в Нижнем Тагиле, не поделив дорогу в садовом товариществе СНТ "Старатель 3", сообщает Ural Mash.

Со ссылкой на местных жителей канал сообщает, что пять лет назад мужчина обсыпал участок улицы щебнем и забрал его себе. Жители СНТ считают территорию общей. Начались скандалы и конфликты.

Вчера по дороге проехал один из местных жителей с семьей. Это привело в ярость "собственника". В начале он накинулся на маму своего оппонента: душил, бил в живот и порвал одежду. Потом забежал в дом, взял ружье и устроил пальбу.

К счастью, никто не пострадал.