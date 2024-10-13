Масштабный ремонт сетей канализации продолжается в Астрахани

В Астрахани на улице Куликова идет масштабный капремонт канализации. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Работы проводим на средства специального казначейского кредита. Новый трубопровод проложат на участке самотечной канализации протяженностью почти 600 метров. Новые пластиковые трубы придут на смену старым железобетонным, износ которых достигает 90%", - пояснил губернатор.

Так как сеть проходит под автодорогой, коммунальщикам пришлось вскрыть асфальт. После завершения всех работ покрытие будет полностью восстановлено.

"Поможет нам в этом нацпроект "Безопасные качественные дороги". В этом районе большое количество многоэтажных домов, нагрузка на сети колоссальная. В связи с этим приняли решение провести капремонт еще на двух участках канализации – по улицам Сун Ят-Сена и Бориса Алексеева. Основные работы завершим до конца этого года", - отметил Игорь Бабушкин.