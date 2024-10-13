В Челябинске пассажиров эвакуировали из аэропорта из-за брошенного окурка
В Челябинске сегодня эвакуировали пассажиров аэропорта из-за задымления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Установлено, что сегодня в стерильной зоне аэропорта пассажир покурил в туалете общей зоны накопителя, бросил окурок в технологическую шахту. В результате обшивка трубы оплавилась. В VIP-зале произошло задымление. Сработали противопожарные датчики.
Пассажиров эвакуировали на площадь аэровокзала. К задержкам рейсов сложившаяся ситуация не привела.
Прокуратура проводит проверку.