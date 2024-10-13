На Кубани произошло обрушение перекрытия в психоневрологическом интернате

В Кореновске Краснодарского края произошло обрушение перекрытия в главном корпусе психоневрологического интерната, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Погибла женщина. Ее тело было обнаружено в холле главного корпуса. Погибшая - санитарка.

Прокуратура проводит проверку. Из здания были эвакуированы 200 человек. Они распределены по учреждениям Краснодарского края. Ход и результаты ремонтно-восстановительных работ поставлены на контроль.