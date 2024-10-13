Самолет Ан-3 авиакомпании "Борус" совершил аварийную посадку в Якутии

Сегодня около 08.29 по местному времени (02.29 мск) самолет Ан-3 авиакомпании "Борус" совершил аварийную посадку в Якутии.

Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Самолет следовал по маршруту Олекминск - Железногорск - Илимский. На борту находились пять человек: два пассажира и три члена экипажа. Пассажир погиб. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной аварийной посадки стал отказ двигателя.