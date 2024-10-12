В Москве на стройке обрушился котлован

На одной из строек в Москве обрушился котлован.

Под завалами могут быть две рабочих. Сейчас их ищут, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Речь идет о новостройке на востоке Москвы.