Школьники Свердловской области собрались в Верхней Пышме на спортивном празднике самбо и ГТО

12 октября 44 команды из 25 муниципалитетов Свердловской области приняли участие в региональном спортивном празднике "Самбо и ГТО в школу" и "Самбо и ГТО в селах". Областной Фестиваль спорта проходил на базе Дворца спорта Верхней Пышмы.

"Хочу пожелать ребятам заниматься самбо, нашим национальным видом спорта, и ежегодно выполнять нормативы ГТО, постоянно улучшая свой результат", – напутствовал участников соревнований заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Константин Деев.

Впервые региональный Фестиваль прошел в декабре 2023 г., собрав 24 команды из 17 городов области.

"В прошлом году мы впервые встретились в Верхней Пышме на фестивалях "Самбо и ГТО в школу" и "Самбо и ГТО в сельской местности". В этом году участников стало в два раза больше, значит, мы движемся в правильном направлении. Желаю всем спортсменам выложиться на полную, получить яркие эмоции", – приветствовал гостей фестиваля координатор проекта "Zа самбо в Свердловской области" Алексей Свалов.

Возраст участников – от 14 до 17 лет (V-VI ступени Комплекса ГТО). Школьникам предстоит пройти все виды испытаний в их возрастной группе: бег, отжимания, подтягивания, стрельба. Помимо испытаний на силу, ловкость, гибкость и скорость ребята попробуют свои силы в элементах самбо. Мастер-класс для участников соревнований проводят воспитанники СШ Единоборств (ГО Верхняя Пышма).

"Элементы самбо, которые входят в комплекс ГТО, просты в исполнении, при этом могут пригодиться в трудной ситуации. Как правильно падать, если вы поскользнулись на льду, как постоять за себя в трудной ситуации. Сегодняшние участники увезут эти знания с собой", - рассказал директор СШ Единоборств, двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов.

"До сегодняшнего дня я никогда не была на борцовском ковре. Было тревожно. На мастер-классе внимательно следила за каждым движением тренера и у меня все получилось. Меня научили правильно падать, я освоила приемы самозащиты, мне очень понравилось, – рассказала ученица СОШ №3 (МО Алапаевск) Анна Закожурникова.

Перед началом соревнований Тимур Галлямов провел для спортсменов активную зарядку, чтобы помочь участникам разогреться. Кроме того, все желающие смогли взять автограф у двукратного Чемпиона мира по самбо. Мероприятие организовано при поддержке общественного совета "Zа самбо", Министерства физической культуры и спорта Свердловской области и РЦФКС "КАРАТЭ" – Регионального оператора комплекса ГТО на территории региона, сообщает общественный совет проекта "Zа самбо" в Свердловской области.