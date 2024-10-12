В Госдуме обратились к Мишустину из-за заявлений "Газпром инвеста" о нерентабельности малых городов

12 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Свердловская область В России
Фото: Накануне.ru

В Госдуме обратились к Мишустину из-за заявлений "Газпром инвеста" о нерентабельности малых городов

Депутат Госдумы, член Президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов после публикации Накануне.RU обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину по поводу заявлений первого заместителя гендиректора "Газпром инвест" Ильи Козлова о "нерентабельности" малых городов.

"Взрыв возмущения у общественности и в экспертном сообществе вызвали публичные заявления одного из руководителей компании "Газпром инвест" про то, что целесообразно резко уменьшить в России количество малых городов. Фактически мы видим, что в Российской Федерации реализуется следующая программа: сокращать сеть городов на бескрайних российских пространствах, собирая остатки населения в крупные мегаполисы и мегалополисы или агломерации", – пишет Сергей Обухов в своем Telegram-канале.

В запросе парламентарий призывает главу кабмина дать четкую политическую оценку нашумевшему выступлению в Екатеринбурге представителя компании "Газпром инвест". Также Сергей Обухов просит представить ясный и действенный план развития малых городов в новой Стратегии пространственного развития РФ, утвердить адекватную Генсхему расселения РФ, основанную не на мегаполисной, а на ландшафтно-усадебной малоэтажной урбанизации, и, наконец, создать ресурсные "фабрики мысли" или НИИ или КБ, которые бы создавали необходимую концентрацию проектно–организационных, конструкторских, социально-инженерных и научно-исследовательских компетенций для решения проблемы сжатия русского пространства.

лесной(2018)|Фото: Накануне.ru

Напомним, 2 октября на одной из площадок строительного форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге прошла дискуссия о судьбе малых городов и поселений. Первый заместитель генерального директора компании "Газпром инвест" Илья Козлов заявил, что продолжать их финансировать нерентабельно.

"Малые города, наверное, будут развиваться, но их надо проинвентаризировать, потому что мы стоим на пороге демографической ямы, и те малые города – моногорода, спутники более крупных агломераций - они будут отмирать. Государству приходится признать, что города, поселки, которые умирают и которые приходится как-то перетягивать... ну нужно подвести черту и перестать их спасать. Это огромные вложения, огромные вливания, и сегодня государство должно сделать выбор: мы развиваем какую-то крупную агломерацию, которая способствует росту производства в одной точке или мы вытягиваем еще пять-семь условно умирающих городов, которые тащат за собой достаточно большую социальную нагрузку", – сказал Козлов.

ООО "Газпром инвест" – единый заказчик для реализации системных инвестиционных проектов ПАО "Газпром".

лесной(2018)|Фото: Накануне.ru

Теги: "Газпром инвест", малые города, развитие


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети