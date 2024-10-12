В Госдуме обратились к Мишустину из-за заявлений "Газпром инвеста" о нерентабельности малых городов

Депутат Госдумы, член Президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов после публикации Накануне.RU обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину по поводу заявлений первого заместителя гендиректора "Газпром инвест" Ильи Козлова о "нерентабельности" малых городов.

"Взрыв возмущения у общественности и в экспертном сообществе вызвали публичные заявления одного из руководителей компании "Газпром инвест" про то, что целесообразно резко уменьшить в России количество малых городов. Фактически мы видим, что в Российской Федерации реализуется следующая программа: сокращать сеть городов на бескрайних российских пространствах, собирая остатки населения в крупные мегаполисы и мегалополисы или агломерации", – пишет Сергей Обухов в своем Telegram-канале.

В запросе парламентарий призывает главу кабмина дать четкую политическую оценку нашумевшему выступлению в Екатеринбурге представителя компании "Газпром инвест". Также Сергей Обухов просит представить ясный и действенный план развития малых городов в новой Стратегии пространственного развития РФ, утвердить адекватную Генсхему расселения РФ, основанную не на мегаполисной, а на ландшафтно-усадебной малоэтажной урбанизации, и, наконец, создать ресурсные "фабрики мысли" или НИИ или КБ, которые бы создавали необходимую концентрацию проектно–организационных, конструкторских, социально-инженерных и научно-исследовательских компетенций для решения проблемы сжатия русского пространства.

Напомним, 2 октября на одной из площадок строительного форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге прошла дискуссия о судьбе малых городов и поселений. Первый заместитель генерального директора компании "Газпром инвест" Илья Козлов заявил, что продолжать их финансировать нерентабельно.

"Малые города, наверное, будут развиваться, но их надо проинвентаризировать, потому что мы стоим на пороге демографической ямы, и те малые города – моногорода, спутники более крупных агломераций - они будут отмирать. Государству приходится признать, что города, поселки, которые умирают и которые приходится как-то перетягивать... ну нужно подвести черту и перестать их спасать. Это огромные вложения, огромные вливания, и сегодня государство должно сделать выбор: мы развиваем какую-то крупную агломерацию, которая способствует росту производства в одной точке или мы вытягиваем еще пять-семь условно умирающих городов, которые тащат за собой достаточно большую социальную нагрузку", – сказал Козлов.

ООО "Газпром инвест" – единый заказчик для реализации системных инвестиционных проектов ПАО "Газпром".