Shot: брат отставного генерала Минобороны мог погибнуть на охоте

На охоте в лесах Башкирии произошла трагедия – погиб человек, которого перепутали с лосем. Скончавшимся мог быть брат отставного генерала Минобороны.

Вечером трое братьев-пенсионеров и сын одного из них охотились на лося в Мишкинском районе Башкортостана. 50-летний мужчина, глядя в тепловизор, якобы перепутал своего 75-летнего отца с лосем и выстрелил в него, рана оказалась смертельной. Возможно, один из братьев погибшего – 70-летний генерал Минобороны в отставке, который мог быть на этой охоте вместе с родственниками.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Стрелявшему грозит до двух лет колонии, пишет telegram-канал Shot.