В Астраханской области автобус с вахтовиками столкнулся с бетономешалкой

Три человека погибли, 16 пострадали в результате столкновения автобуса с вахтовиками и бетономешалки на трассе в Астраханской области, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным пресс-службы губернатора Астраханской области, автомобиль МАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом ЛИАЗ. От лобового столкновения автобус опрокинулся на бок, а бункер бетономешалки отлетел на трассу.

На место аварии выехали 12 бригад скорой помощи, в том числе четыре специализированные бригады анестезиологии-реанимации. Александро-Мариинская областная больница, городская больница им. Кирова и ЧУЗ "Медико-санитарная часть" приняли пострадавших, выведены дополнительные врачебные бригады. Угрозы для жизни пострадавших нет.

Скончались водители двух автомобилей, а также один работник - 20-летний пассажир автобуса.