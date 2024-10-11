В Ялуторовске впервые провели операцию по эндопротезированию

В Ялуторовске впервые провели операцию по эндопротезированию, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства

89-летняя женщина оступилась дома и получила серьезную травму левого тазобедренного сустава. Сотрудники станции скорой медицинской помощи Областной больницы №11 доставили пациентку в больницу. Помимо ушиба у нее было нарушение ритма сердца и отек легких. Было принято решение транспортировать ее в Областную больницу №23.

Заведующий травматологическим отделением Областной больницы №23 Евгений Кудряшов отметил, что пациентке поставили биполярный протез.

"Опытные врачи нашей больницы оценили все риски и провели операцию", - заявил он.

"Операция по эндопротезированию проводилась впервые в нашей больнице. Это стало важным толчком к развитию нашего учреждения с целью улучшения качества оказания медицинской помощи пациентам с переломом шейки бедра. Для нас важно продолжать совершенствоваться по этому профилю и проводить больше подобных операций", - прокомментировала главный врач Областной больницы №23 Наталья Оконечникова.

На следующий день после операции пациентка уже могла самостоятельно садиться. А через неделю начала ходить при помощи ходунков. Сейчас женщину выписали и направили на амбулаторное лечение по месту жительства.