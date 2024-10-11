11 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

В России переснимут "Золушку" и "Морозко"

Фонд кино выделит деньги на съемки 18 анимационных фильмов и 12 картин для детской и семейной аудитории, а также один "уникальный авторский" проект, пишет ТАСС.

В частности, поддержку получат фильмы "Морозко", "Цветик-семицветик", "Слонимский. Интерлюдия", "Доктор Айболит", "Лунтик. Возвращение домой", "Фиксики и инопланетяне". Также Фонд кино поддержит анимационные ленты "Гензель и Гретта", "Кощей", "Коты Эрмитажа", новую экранизацию "Золушки".

Кроме того, на возвратной основе предоставлены 20 млн рублей вышедшему в прокат на днях биографическому фильму о группе "Руки Вверх".

Прием заявок на поддержку производства и проката национальных фильмов Фонд кино проводит регулярно. В 2024 году выделили более 16 млрд рублей.

Как сообщают источники, кассовые сборы отечественных фильмов в российских кинотеатрах этим летом достигли почти 5,5 млрд рублей и стали максимальными за последние три года. Лидерами стали боевик "Майор Гром: Игра" и семейная комедия "Манюня: Приключения в Москве".

Также с успехом российские премьеры прошли в Китае, Бразилии, Мексике и Италии.

Теги: фильм, кино, Золушка, Морозко, Руки вверх, Фиксики


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