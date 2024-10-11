Бывший приволжский транспортный прокурор официально возглавил прокуратуру Ямала

Бывший приволжский транспортный прокурор Дмитрий Конош официально возглавил прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня его официально представил заместитель генпрокурора РФ Пономарев.

Конош родился в 1975 году в городе Кронштадте, окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова по специальности "математическое обеспечение автоматизированных систем управления", а также Санкт-Петербургский государственный университет, по специальности "юриспруденция".

В 2003 - 2004 был следователем Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры, в 2004 - 2007 дослужился до должности старшего помощника Санкт-Петербургского транспортного прокурора, после до 2008 года занимал пост старшего прокурора отдела по надзору за исполнением таможенного законодательства Северо-Западной транспортной прокуратуры, затем до 2010 - начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов прокуратуры Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В 2012 году стал заместителем Дальневосточного транспортного прокурора, в 2014 году - первым заместителем, в 2019 - первым заместителем Северо-Западного транспортного прокурора, в 2020 - приволжским транспортным прокурором.

Указом президента России от 3 октября 2024 назначен на должность прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа. За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся правами Генерального прокурора Российской Федерации.

Награжден ведомственными наградами: нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", знаком отличия "За верность закону" III степени, Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации, именным оружием, медалью "300 лет прокуратуре России".