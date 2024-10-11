11 Октября 2024
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Наука и техника Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Центр социальных медиа

Югра стала площадкой для обновления археологии

В Сургуте 8-11 октября проходит VI Международный Северный археологический конгресс. Более 200 исследователей из 40 научных центров России и еще восьми стране мира обменяются опытом и обсудят новейшие открытия и достижения в области археологии. Город и регион выбраны для проведения мероприятия не случайно. Подробнее о мероприятии – в материале Накануне.RU.

Ханты-Мансийский автономный округ – не только основной регион – добытчик нефти в стране, но и один из лидеров по выявлению и постановке на учет памятников археологии. За последние годы в Югре сделано множество археологических открытий. В ансамбле "Священная Кедровая Роща" в 2023 г. обнаружено шесть погребений, два из которых идентифицируются как погребения индивидуумов высокого социального статуса. Все захоронения предварительно датируют началом V века, ранним железным веком. Найдено более 100 артефактов: фрагменты керамики и целые горшки, предметы вооружения – меч, нож и наконечники стрел, бронзовая гривна, зеркала, использовавшиеся в качестве височных подвесок, бронзовое украшение в виде водоплавающей птицы.

Находки также сделаны в "Березовском городище". В 2024 г. найдены остатки архитектурных конструкций и около 1,4 тыс. артефактов: кованые гвозди, осколки керамики, судовые скобы, фрагменты костей животных, серебряные пуговицы с петелькой, стеклянные бусины, железные ядра и свинцовые пули от пищалей, в единичном – перстень с печаткой птицы с распростертыми крыльями. Встречаются также заготовки кубиков для игры в зернь или нарды, сделанные из бивня мамонта. Культурный слой сохранил остатки 20 построек жилого, хозяйственного назначения, южную стену кремля в ее различных вариантах, а также небольшой участок западной стены. В 2024 г. на территории округа прошли раскопки 14 объектов археологии. По информации Службы государственной охраны объектов культурного наследия Югры, с января по сентябрь в перечень выявленных объектов включен – 61 объект. Всего государственной охране в регионе подлежат более 7,3 тысяч объектов культурного наследия.

Посёлок городского типа Берёзово, Югра(2020)|Фото: Накануне.RU

В 2024 г. конгресс посвящен сразу нескольким круглым датам: 300-летию Российской академии наук, 430-летию основания Сургута, 100-летию Сургутского района и 100-летию со дня рождения выдающегося советского археолога Владимира Генинга. Среди участников – ученые из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Венгрии, Польши, Германии, Италии и Китая. Акцент в работе VI Конгресса сделан на взаимодействие культур Севера и Юга. Первый такой научный форум состоялся в 2002 г. в Ханты-Мансийске, где и проводился в следующие годы. В этом году впервые было решено провести событие в Сургуте сразу после завершения полевого сезона.

VI Международный Северный археологический конгресс(2024)|Фото: Центр социальных медиа

По словам заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Елены Шумаковой, Югра – многовековая территория, которая на протяжении многих столетий была центром развития большого количества культур и связей между народами. Она напомнила, что в 2024 г. Березовский и Белоярский районы Югры вошли в Арктическую зону, и важно исследовать их территорию.

"Исследования и те обсуждения, которые проходят сейчас на площадках Северного археологического конгресса позволяют делать выводы о том, что культуры Югры, России, Евразии имеют многовековые связи: культурные, связанные с образом жизни, ведением хозяйственной деятельности", - говорит Шумакова.

Заместитель губернатора Бгры Елена Шумакова на VI Международном Северном археологическом конгрессе(2024)|Фото: Центр социальных медиа

Один из основоположников Конгресса Андрей Головнев уточнил, что инициатива проведения Международного археологического конгресса именно в Югре принадлежит российским археологам и антропологам. Она связана с серией научных открытий, которые существенно корректируют устоявшиеся представления о месте северных культур в контексте мировой истории.

В течение четырех дней на площадке Сургутского государственного университета участников ждут пленарные сессии, круглые столы и работа восьми научных секций. В рамках конгресса планируется обсуждение вопросов сохранения археологического наследия, популяризации и музеефикации уже известных памятников археологии. В конгрессе принимают участие представители администрации Сургута, Сургутского краеведческого музея. Помимо насыщенной деловой программы, участников конгресса ждут выездные экскурсии. Они смогут осмотреть уникальные памятники археологии, расположенные близ Сургута. Также ученые ознакомятся с предметами археологии, хранящимися в фондах Сургутского краеведческого музея, посетят мультимедийный исторический парк "Моя история".

Также во время конгресса для специалистов в области археологии, этнографии, истории, физической антропологии, палеоэкологии, музееведения, охраны памятников археологии и истории будет работать "Книжная ярмарка" по обмену редкой археологической литературой, а еще участники научного съезда и студенты сургутских вузов смогут посетить открытые показы археологических видеофильмов.

VI Международный Северный археологический конгресс(2024)|Фото: Центр социальных медиа

Теги: VI Международный Северный археологический конгресс, Сургут, Югра, археология


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