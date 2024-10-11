В Прикамье несовершеннолетняя девушка сгорела заживо на пожаре

В кунгурском селе Ергач во время пожара погибла 16-летняя девушка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Трагедия произошла в ночь на 11 октября. Загорелся частный одноэтажный дом. Пожар обнаружил отец семейства 1972 года рождения. Он разбудил своих дочерей 2008 и 2014 годов рождения. Взяв на руки 10-летнюю девочку, он покинул горящий дом через окно, сказав старшей дочери следовать за ним.

Однако девушка попыталась уйти через входные двери, получила термические ожоги, несовместимые с жизнью. Тело девушки было обнаружено во время тушения огня.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.