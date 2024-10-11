Стали известны итоги конкурса «Династии.Традиции.Преемственность», инициированного парламентом Ивановской области

Подведены итоги конкурса «Династии. Традиции. Преемственность», который проводился Ивановской областной Думой.

На конкурс поступило 54 заявки из разных муниципальных образований Ивановской области. Участники представили презентации своих семейных династий в номинациях «Преемственность поколений», «Семейное дело», «Семейное творчество», «Герои вне времени».

По словам председателя Ивановской областной Думы Марины Дмитриевой, жители региона живо откликнулись на идею депутатов и приняли участие в конкурсе. Многие поднимали архивы, изучали свою родословную, доставали семейные альбомы.

«Династии – удивительное явление в современном постоянно меняющемся мире. Несколько поколений рода выбирают одну и ту же профессию, дети идут по стопам своих предков. Что это: дар, переданный по наследству? Или нечто, полученное свыше, определяющее судьбу?», – отметила Марина Дмитриева.

Как сообщает пресс-служба Ивановской областной Думы, в конкурсе приняли участие представители самых разных профессий: учителя, врачи, музыканты, художники, правоохранители, спасатели, текстильщики, труженики села… Некоторые династии уже исчисляются пятью поколениями.

«Конкурс позволил нам познакомиться с удивительными людьми, а семьям из разных районов области – встретиться друг с другом и, может быть, подружиться. Не случайно он проходит в Год семьи. Ведь по сути мы все - одна большая семья», – считает Марина Дмитриева.

Депутаты Ивановской областной Думы наградили победителей дипломами и ценными подарками. Отметим, что конкурсы для жителей региона проводятся региональным парламентом ежегодно по различной тематике. Нынешний конкурс приурочен к Году семьи.