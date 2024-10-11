11 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

В "Кольцово" задержали жительницу Верхней Пышмы, пытавшуюся пронести в самолет мочалку с героином

В "Кольцово" задержали 35-летнюю жительницу Верхней Пышмы, пытавшуюся провести с собой на отдых героин. Спрятать его она решила в мочалку, чем удивила сотрудников аэропорта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, инцидент произошел 1 октября. В тот день женщину задержали сотрудники ЛО МВД России в рамках оперативно-розыскных мероприятий, после чего доставили в дежурную часть аэропорта.

При личном досмотре под курткой у задержанной оперативник нашли мочалку. Это им показалось странным, а потому предмет личной гигиены сразу же направили на исследование. Выяснилось, что свердловчанка пропитала мочалку героином, желая провести наркотик с собой в путешествие на юг. Общая масса вещества составила 0,855 г.

Установлено, что задержанная нигде официально не трудоустроена, более двух лет употребляет наркотики и в этому году уже привлекалась к административной ответственности по этой статье.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. В отношении свердловчанки избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Теги: Кольцово, Верхняя Пышма, мочалка, героин


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