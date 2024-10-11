В Югре следователя будут судить за получение взятки во время расследования дела о незаконной миграции

В Югре первый отдел по расследованию особо важных дел завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя органов внутренних дел. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР по ХМАО-Югре.

По версии следствия, во время расследования уголовного дела об организации незаконной миграции жительницей Югры, следователь получил от сожителя этой женщины взятку в размере 250 тыс. руб. Получив деньги, следователь предоставил взяткодателю сведения об участниках уголовного дела и их показания. После этого мужчины пытался оказать давление на одного из свидетелей, чтобы тот изменил показания по уголовному делу.

Обвиняемого отправят в суд. Действиям взяткодателя так же будет дана правовая оценка, по решению суда он тоже заключен под стражу.

Уголовное дело по факту организации незаконной миграции жительницей Ханты-Мансийска передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Расследование продолжается.