"Уральские авиалинии" предупредили о возможной задержке рейсов из Екатеринбурга из-за непогоды

Авиакомпания "Уральские авиалинии" предупредила пассажиров о вероятной задержке сегодняшних рейсов из аэропорта "Кольцово". Причиной тому стало резкое изменение погодных условий, а именно обильные осадки и боковой ветер, которые начались сегодня ночью и продолжаются на протяжении дня.

"Для обеспечения безопасности полётов при температурах ниже +5˚C и выпадении осадков каждый самолет должен пройти обработку противообледенительной жидкостью, что увеличивает время подготовки к вылету, поэтому возможны кратковременные задержки рейсов до 30-40 минут", - пояснили в пресс-службе авиаперевозчика.

Речь идет о рейсах:

U6 295 Екатеринбург – Иркутск;

U6 173 Екатеринбург – Хабаровск;

U6 317 Екатеринбург – Сочи;

U6 2949 Екатеринбург – Ереван.

Пассажиров просят следить за текущим расписанием вылетов и прилетов на онлайн-табло аэропорта или авиакомпании.