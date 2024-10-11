Семейную пару расстреляли в Подмосковье

Семейную пару, гулявшую с собакой, расстреляли в Подмосковье, сообщает телеграм-канал Mash.

Преступление произошло вечером 10 октября на 1-й Садовой улице в Мытищах. Мужчина с оружием появился внезапно: он выстрелил в пару не менее пяти раз. 47-летний Юрий Вершков скончался на месте от трех огнестрельных ранений. 40-летняя Ирина смогла сбежать. Ее отвезли в больницу с ранениями ног.

По предварительным данным, после этого нападавший – сосед семейной пары Вершковых - покончил собой. Его нашли мёртвым неподалеку.

На месте работают следователи. Подмосковный Следственный комитет возбудил уголовное дело.