Программы академической и студенческой мобильности между астраханскими университетами и вузами-партнерами стран Прикаспия расширяются

Сегодня на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран от имени Правительства Астраханской области к участникам встречи обратился министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков.

Министр отметил, что Астраханская область является важнейшей геостратегической территорией Российской Федерации на Каспии. Регион активно развивает многоплановое сотрудничество со всеми прикаспийскими странами, в котором особое внимание уделяется вопросам взаимодействия в области образования и науки.

«Правительство Астраханской области тесно контактирует с Исполнительной дирекций Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран, которая располагается на базе Астраханского государственного технического университета, — подчеркнул Владимир Головков. — Именно АГТУ совместно с Горганским университетом сельского хозяйства и природных ресурсов в 1996 году выступили с инициативой создания Ассоциации. Сегодня эта значимая интеграционная структура объединяет более 70 вузов и научных центров из стран Прикаспия. Астраханские образовательные организации принимают в ее работе самое активное участие».

Особое внимание уделяется вопросам подготовки кадров для стран Каспийского региона. В Астраханской области высшее и среднее образование получают более 7 тысяч иностранных граждан, из них почти 4,5 тысячи — из прикаспийских стран. Активно реализуются программы академической и студенческой мобильности между астраханскими университетами и вузами-партнерами в странах Прикаспия. Действуют программы двойных дипломов.

Правительство Астраханской области и консорциум вузов и научных организаций Астраханской области ежегодно проводят Каспийский научно-образовательный конгресс, где участвуют представители образовательного и научного сообщества стран «каспийский пятерки».