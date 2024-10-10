Замначальника центра "Э" Южного Урала отправили в СИЗО

Суд отправил под стражу до 8 декабря 2024 года начальника отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД Челябинской области Александра Калитюка. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СК по Челябинской области.

9 октября в отношении него возбудили уголовное дело. Как сообщило СУ СКР по региону, он обвиняется в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере

Ранее стало известно, что в Челябинске с погоней и стрельбой задержали замначальника центра "Э". За одним из главных борцов с экстремизмом на Урале ФСБ-шники следили несколько дней. Сотрудники УФСБ по Челябинской области выследили его и уже были готовы задержать, но тот успел сесть в машину и попытался скрыться. Ему перегородили выезд на оживлённую улицу Кашириных с помощью служебного микроавтобуса. Однако сотрудник центра "Э", судя по всему, попытался отстреляться от правоохранителей, но в результате все-таки был задержан.