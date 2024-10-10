В Башкирии жители села свалили вышку связи 5G

Уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества возбуждено в Башкирии после того, как жители села свалили вышку связи. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Инцидент произошел в селе Ташбулатово Абзелиловского района. Местные СМИ писали, что жители свалили вышку связи 5G из-за опасений за свое здоровье.

Ранее в Дагестане жители ряда сел неоднократно грозили сжечь сотовые вышки. В соседней Северной Осетии население перешло от слов к делу и в 2021 году сожгли новую станцию, оставив приличную территорию без связи.

Министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов в прошлом году попросил депутатов регионального парламента помочь разъяснить жителям, что вышки сотовой связи безвредны.