"Уральские авиалинии" снова начнут летать в Египет

Авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновляет полеты в Египет. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

"Совместную с туроператором FUN&SUN чартерную программу базовый перевозчик нашего аэропорта запускает с 28 октября", - говорится в сообщении.

Там также сказано, что рейсы "Екатеринбург - Шарм-эль-Шейх" будут выполняться 1-2 раза в неделю, а в Хургаду - 2-3 раза в неделю.

Перелеты будут осуществляться на лайнерах Airbus A321neo. Протяженность воздушных трасс из Екатеринбурга на египетские курорты составляет порядка 4 тыс. 850 км. Это расстояние самолет преодолеет чуть более, чем за 6 часов.