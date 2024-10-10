Возлюбленная Дурова поздравила его с 40-летием публикацией видео из тюрьмы

Возлюбленная Павла Дурова Ирина Болгар поздравила его с днем рождения публикацией в соцсетях видео с замка Иф, пишут "Аргументы и Факты".

"Никто не должен оставаться без подарков в день рождения. Когда мы не можем доставить их лично, будем полагаться на почтальонов Вселенной", – написала Болгар.

Замок Иф - тюрьма, которая находится во Франции недалеко от города Марсель, раньше там содержали особо опасных преступников.

Как пишут СМИ, возможно, мать троих детей Дурова пожелала бывшему возлюбленному отправиться за решетку.

Предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров сегодня отмечет 40-летие. Сейчас он находится под следствием во Франции из-за отказа сотрудничать с правоохранительными органами. Его задержали в августе в Париже. Пока идет следствие, ему запрещено покидать страну.

Ранее Ирина Болгар рассказала, что выпустит книгу и документальный фильм о жизни с Дуровым.