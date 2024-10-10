Хоккеисты челябинского "Трактора" высмеяли Ротенберга после матча с "Адмиралом"

Хоккеисты "Трактора" из Челябинска подшутили над наставником СКА Романом Ротенбергом. Они вспомнили, как специалист выразил недовольство тем, что его не поздравили с 200-м матчем в качестве тренера в КХЛ. На это обратил внимание портал SPORT.RU.

После матча с "Адмиралом", который закончился победой челябинцев со счётом 2:0, форвард Александр Кадейкин подошёл к манекену, расстегнул на нём олимпийку и показал на камеру футболку с надписью: "Почему никто нас не поздравляет с пятой победой подряд? Это дискриминация".

При этом "Трактор" действительно одержал пять побед подряд. Надпись на футболке явилась отсылкой к негодованию Ротенберга по поводу отсутствия поздравлений в свой адрес.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Локомотивом" раскритиковал лигу. Тренер выразил недовольство тем, что его не поздравили с 200-м матчем во главе команды.