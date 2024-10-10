Определены победители конкурса профессионального мастерства среди астраханских территориальных органов ЗАГС «А ну-ка, девушки!»

В службе ЗАГС Астраханской области состоялся конкурс профессионального мастерства среди территориальных органов ЗАГС «А ну-ка, девушки!». Мероприятие проводится во исполнение поручения Президента Российской Федерации о возрождении корпоративных конкурсов, которые способствуют сплочению коллектива.

В творческом состязании сошлись 15 территориальных отделов ЗАГС.

На суд конкурсного жюри представили различные форматы церемонии бракосочетания: звездная церемония для темного времени суток, церемония в рыбацком стиле, каменная церемония с вручением «камня единства», обряды с необычным выносом обручальных колец, церемония в стиле «гендер-пати» и многое другое.

Победителями конкурса единогласно признаны Знаменский, Наримановский отделы службы ЗАГС и отдел № 3, которые разделили 1 место в различных номинациях, сообщили в службе ЗАГС Астраханской области.

Второе место присудили отделам ЗАГС по Ахтубинскому, Володарскому и Енотаевскому районам, а на третьем месте оказались отдел № 1 и отдел службы ЗАГС по Камызякскому району.

«Конкурс — это возможность проявить свой творческий потенциал и вырваться из обыденности, ведь свадебное торжество для каждой пары — знаменательное событие, которое хочется запечатлеть в памяти на долгие годы. Наши сотрудники, участники состязания, применили свою фантазию, навыки, новые идеи, которые будут в последующем воплощаться в жизнь в нашей работе», — прокомментировала результаты конкурса руководитель службы ЗАГС Астраханской области Татьяна Кособрюхова.