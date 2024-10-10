В Челябинске на аукционе продают аварийные трамваи и троллейбусы

Организатор перевозок Челябинской области выставил на продажу 20 старых трамваев и 39 троллейбусов. Объявление о продаже появилось на портале "ГИС Торги". Начальная цена за трамваи составляет 4 млн 493 тыс. руб., за троллейбусы - 6 млн 337 тыс. руб., причем торги пройдут раздельно для каждой группы.

"Находится в аварийном, нерабочем, некомплектном состоянии. Электрическая система трамвая разукомплектована. Кузов пассажирского вагона имеет сквозную коррозию. Отсутствуют два тяговых двигателя", - сообщают о состоянии одного из трамваев.

Цену транспорта определили исходя из актуального рынка черного металла – в других регионах технику в подобном состоянии продавали на металлолом.

В апреле 2024 года общественный транспорт Челябинска получил автобусы особо большого класса, которые были закуплены для областного центра на средства специального казначейского кредита. В этих автомашинах вдвое больше мест в отличие от обычного автобуса и они работают на более экологичном газомоторном топливе. Транспорт оснащен самым современным оборудованием - противозажимной системой дверей, валидаторами, телеэкранами, кондиционерами, Wi-Fi, USB-зарядками