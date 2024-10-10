В Саратове может появиться клиника ментального здоровья для участников спецоперации

В Саратове состоялась встреча губернатора Романа Бусаргина с ректором Саратовского государственного медицинского университета имени Разумовского Андреем Ереминым и министром здравоохранения области Владимиром Дудаковым. Прозвучало предложение создать в городе клиники ментального здоровья для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.

Там планируется оказывать психотерапевтическую помощь военнослужащим, их близким, а также другим жителям региона, которые находятся в сложной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба главы региона.

Более конкретных данных не озвучено.