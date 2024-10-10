Россияне считают порогом бедности доход в 43 тысячи рублей

Бедным в России может считаться человек с заработком менее 43 тысяч рублей в месяц, свидетельствуют результаты опроса сервиса для поиска работы SuperJob.

Отмечается, что этот порог зависит от региона. Так, в Москве, чтобы не считаться бедным, необходимо зарабатывать не менее 45 тысяч рублей в месяц, а жители Петербурга считают показателем бедности зарплаты ниже 41 тысячи рублей. Средняя цифра для остальных регионов составляет 42 тысячи в месяц.

По мнению россиян, для счастья сегодня нужно 250 тысяч рублей в месяц, а богатыми могут считаться те, кто зарабатывает более 860 тысяч рублей.

Ранее другой опрос показал, что 48% россиян считают достойной зарплату в 100-200 тысяч рублей в месяц. Еще 19% считают, что хорошая зарплата — от 500 тысяч рублей, почти столько же — 18% — называют цифру менее 100 тысяч рублей.

Официальная граница бедности в 2024 году составила 15 тысяч 543 рубля — люди, имеющие месячный доход ниже этого уровня, признаются в статистике бедными. Официальная средняя начисленная зарплата в РФ по Росстату составляет порядка 85 тысяч рублей, в то время как более приближенная к реальности медианная — 45 тысяч рублей (то есть половина работников получает меньше этой суммы, а половина — больше).